Diskussion um Neuburger „Kultur-Elite“ und fehlende Reichweite bei Veranstaltungen

Plus Acht Zuschussanträge behandelt der Neuburger Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Dabei kommt ein Thema immer wieder auf.

Vereine, Ensembles, Konzertreihen dürften sich freuen: Der Kulturausschuss bewilligte wieder viele Zuschüsse, um die hiesige Szene finanziell zu unterstützen. Allerdings nicht ohne Einwände.