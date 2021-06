Diskussion um Sperrstunde und Co.: Was wird aus dem Nachtleben in Neuburg?

Die Junge Union diskutiert über die Zukunft des Nachtlebens in Neuburg. Es geht um bestehende Angebote, die Sperrstunde und was der Stadt noch fehlt.

Unter dem Titel „Nachtleben 2.0 – ist Neuburg bereit?!“ lud die Junge Union Neuburg vor Kurzem zur Online-Diskussion ein. Sepp Eichinger, Betreiber des ehemaligen Tanzlokals Galina und Sebastian Bollinger, Betreiber der Sonderbar und neuer Pächter des Tanzcafé Hertlein, stellten sich den Fragen der 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Schnell wurde laut JU-Pressemitteilung deutlich, dass sich das Nachtleben in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewandelt hat. So zog man zu Zeiten des „Galina“ in den 70er und 80er Jahren bereits am frühen Abend los, während die Jugend heutzutage oft erst gegen Mitternacht in den Bars aufschlägt. Gegen eine Sperrstunde in Neuburg – um das Publikum wieder frühzeitiger in die Kneipen zu locken – ist Sebastian Bollinger trotzdem. „Wenn wir in Neuburg wieder eine Sperrstunde einführen, werden die Leute einfach woanders hinfahren und gar nicht mehr in Neuburg weggehen“, so der Gastronom.

Nachtleben in Neuburg: Wunsch nach einer großen Discothek

Dass die Teilnehmer der Diskussion im Großen und Ganzen mit dem Neuburger Nachtleben zufrieden sind, zeigte eine Live-Umfrage während der Veranstaltung. In dieser stimmten 67 Prozent dafür, dass das Neuburger Nachtleben „ganz ok“ ist, der Rest teilte sich zu gleichen Teilen in „Ist super!“ und „Ich fahr lieber woanders hin“ auf. Besonders fehle den Teilnehmern, laut einer zweiten Umfrage, mehr Angebote an Freitagen, eine bessere ÖPNV-Infrastruktur am Abend und in der Nacht, eine große Discothek und ein größeres Angebot an Clubs und Kneipen.

Gut hingegen kommen laut Sebastian Bollinger Mottoabende, zum Beispiel zu einem neuen Kinofilm oder einer bestimmten Musikrichtung mit Livebands, bei Besuchern an. Deswegen wird es auch in der Sonderbar und im Hertlein ab Oktober Sonderaktionen für die Studierenden, die nach Neuburg kommen, geben.

JU-Diskussion: Neuburger Nachtleben hat Optimierungspotenzial

Ein Lob gab es von dem Wirt schließlich noch für die Stadtverwaltung und das Stadtmarketing. Die Zusammenarbeit verlaufe stets positiv und er hat in der Vergangenheit immer auf die Unterstützung beider zählen können. Als besonderen Abschluss erhielten die Teilnehmer per Videorundgang einen exklusiven Einblick ins „neue“ Hertlein, bevor Bollinger anhand von Fotos vom Umbau berichtete.

Als Fazit zog die JU Neuburg, dass in Bezug auf das Neuburger Nachtleben zwar noch Optimierungspotenzial besteht, man jedoch nicht die heutige Zeit mit der früheren vergleichen dürfe, hat sich seitdem doch einiges geändert. Mit den Studierenden wird ab Herbst wieder frischer Wind in die Ottheinrichstadt kommen und das Nachtleben wird sich erneut verändern, wie es das stetig tut, da ist sich die CSU-Jugend sicher. (nr)