Diskussionen um Kinderimpfungen auch in Neuburg entbrannt

Plus Die Politik drängt zu Impfangeboten für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Von der Impfkommission gibt es bisher keine Empfehlung. In Neuburg gehen die Meinungen auseinander.

Der Weg für Jugendliche, die sich gegen Covid-19 impfen lassen möchten, ist frei. Bund und Länder haben beschlossen, die Angebote für zwölf- bis 17-Jährige auszuweiten. Diese können sich nun auch ohne Vorerkrankung oder erhöhtem Ansteckungsrisiko immunisieren lassen – obwohl die Ständige Impfkommission (Stiko) bislang keine allgemeine Impfempfehlung für diese Altersgruppe ausspricht. Kein Wunder, dass das Thema heiß diskutiert wird, auch im Raum Neuburg.