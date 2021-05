Neuburg

vor 20 Min.

Donauufer Neuburg: Betrunkene Jugendliche geht ins Wasser und muss gerettet werden

Eine Jugendliche mussten Einsatzkräfte am Donnerstag aus der Donau retten.

Am späten Donnerstagabend ist eine Jugendliche scheinbar grundlos in die Donau in Neuburg gegangen. Sie musste von Rettungskräften geborgen werden.

