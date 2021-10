Neuburg

vor 16 Min.

Doppelte Sperrung nach Neuburg: Hätte man die Baustellen nicht abstimmen können?

Seit Montagmorgen, gegen kurz nach 9 Uhr, gibt es in der Grünauer Straße in Neuburg, von der Einmündung zur Nördlichen Grünauer Straße bis zur Heinrichsheimstraße, kein Durchkommen mehr. Grund für die Sperrung sind Kanalbauarbeiten.

Plus Seit Montag ist nicht nur die Staatsstraße nach Bergheim, sondern auch die Grünauer Straße in Neuburg gesperrt. Dahinter steckt offenbar ein Kommunikationsproblem zwischen zwei Behörden.

Von Andreas Schopf

Für Menschen aus Bergheim und dem westlichen Ingolstadt ist es derzeit eine Herausforderung, nach Neuburg zu kommen. Zur Sperrung der Staatsstraße zwischen Ried und Bergheim, die wohl noch bis Ende Oktober anhält, kam am Montagmorgen eine weitere Behinderung hinzu: Auch in der Grünauer Straße gibt es für Verkehrsteilnehmer aktuell kein Durchkommen. Die wichtige Einfahrtstraße ist wegen Kanalbauarbeiten zwischen der Einmündung in die Heinrichsheimstraße sowie der Einmündung in die Nördliche Grünauer Straße bis einschließlich Freitag, 22. Oktober, dicht. Trotz entsprechender Umleitungen bedeutet dies gerade für Bürgerinnen und Bürger aus Bergheim eine zusätzliche Belastung. Und so mancher fragt sich: Hätte man die beiden Baustellen nicht aufeinander abstimmen können?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen