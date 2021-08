Dozenten der Neuburger Sommerakademie begeistern mit außergewöhnlichem Klassikkonzert

Plus Das Dozentenkonzert Klassik im Neuburger Kongregationssaal brachte mit einem außergewöhnlichen Programm mehrere köstliche Überraschungen. Die Liedauswahl überraschte auch Musikkenner.

Das war ein, gelinde gesagt, ungewöhnliches Konzert. Die Klassik-Dozenten der Neuburger Sommerakademie hatten sich ein Programm einfallen lassen, das in dieser Zusammenstellung niemand im Publikum je gehört hat – und wohl auch nirgendwo mehr zu hören bekommt. Kein Mozart, kein Haydn, kein Beethoven oder Schubert, dafür eine hinreißend exzentrische Mischung aus musikalischem Witz, köstlichen Kuriositäten und – natürlich – virtuosem Können.