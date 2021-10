Neuburg

vor 39 Min.

Drei Bänke, drei Bäume & Spielgeräte: "Jeseníker Platz" als neuer Treff für Neuburg

Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (Mitte) eröffnet den Treffpunkt an der Schießhaus- und Schützenstraße in Neuburg. Die offizielle Widmung als sogenannter „Jeseníker Platz“ soll noch folgen.

Plus Kein „Glasscherbenviertel“ mehr: Oberbürgemeister Bernhard Gmehling eröffnet den neuen Treff an der Schießhausstraße in Neuburg. Die Sanierung lief in Eigenregie ohne Städtebauförderung.

Von Winfried Rein

Die Stadt Neuburg hat jetzt einen „Jeseníker Platz“. Der neue Treffpunkt an der Ecke Schießhaus-/Schützenstraße (hinter Elektro Linzi) ist zwar noch nicht gewidmet, doch die Stadtpolitik hat ihn am Mittwoch schon mal eröffnet. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sieht eine „deutliche Aufwertung des Quartiers“.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen