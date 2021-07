Drei Tage, ein Verein: Neuburger Stadtkapelle veranstaltet Konzertwochenende

Die Stadtkapelle Neuburg feiert mit einem dreitägigen Konzertwochenende das Comeback aus dem Lockdown. Was ist vom 16. bis 18. Juli konkret geplant?

252 Tage, solange mussten die Musiker der Stadtkapelle Neuburg ohne Orchesterproben und Auftritte durchhalten. Doch das Warten hat mit den eintretenden Lockerungen für die rund 120 aktiven Musikerinnen und Musiker ein Ende. Dies wird nun mit einem großen Konzertwochenende vom 16. Juli bis 18. Juli 2021 unter Einhaltung der aktuellen Auflagen gefeiert.

„200 Jahre Sebastian Kneipp“: Stadtkapelle Neuburg bietet einstündiges Ensemble-Konzert

Den Beginn machen am Freitag die vereinseigenen Ensembles. „200 Jahre Sebastian Kneipp“ – so lautet das Motto der diesjährigen Veranstaltungsreihe des Verschönerungsvereins Neuburg. Und in diese Reihe gliedert sich auch die Stadtkapelle Neuburg mit einem rund einstündigen Ensemble-Konzert auf der vereinseigenen Dachterrasse ein. Diese Location, als direkter Nachbar des ehemaligen KurCafés, der heutigen Burgwehr, bietet sich geradezu perfekt für dieses Motto an. Es spielen das Bläser-Sextett unter der Leitung von Stadtkapellmeister Alexander Haninger, das Querflötenensemble (Leitung: Stefanie Hartmann), das Klarinettenquartett (Leitung: Markus Haninger) sowie das Saxtett (Leitung: Fabian Mnich).

Am Samstagabend wird dann die Bigband ein etwa einstündiges Konzert im Museumsgarten zum Besten geben. Eigentlich war auch hier ein digitales Projekt, wie auch schon zuvor beim Stammorchester, angedacht, um so die auftrittsfreie Zeit zu überbrücken. Als sich dann Mitte Juni die Nachrichten über weitreichende Lockerungen überschlagen haben, waren sich die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Markus Haninger schnell einig und sind kurzerhand auf ein Live-Konzert umgeschwungen. So erwartet die Zuhörer jetzt im Juli ein unterhaltsamer und kurzweiliger Abend mit bekannten Bigband-Klassikern wie Pennsylvania 6-5000, Moonlight Serenade oder Birdland.

Stadtkapelle Neuburg: Abschluss des Konzertwochenendes bildet Blasmusik Matinée

Den Abschluss des Konzertwochenendes bildet dann eine Blasmusik Matinée, bei der das Stammorchester der Stadtkapelle Neuburg am Sonntag, 18. Juli, ab 12 Uhr, nach der langen Bühnenabstinenz endlich das heiß ersehnte Live-Musik-Comeback feiern kann, nachdem bereits am Freitag zuvor diverse Ensembles und am Samstag die Bigband ihre Chance auf einen Neustart haben. Eine rund 30-köpfige Besetzung lädt dazu unter der Leitung von Stadtkapellmeister Alexander Haninger für circa eine Stunde in den Museumsgarten ein. Auf dem Programm stehen traditionelle und moderne Märsche und Polkas, die zum Mitklatschen einladen und die Gäste anschließend beschwingt zum Mittagessen in einen schönen Sommer-Sonntag entlässt.

Für alle Veranstaltungen gibt es seit Montag, 5. Juli, Karten in allen Eventim-Vorverkaufsstellen und online unter www.eventim.de selbst zu kaufen. Da alle Veranstaltungen unter freiem Himmel und unter der zwingenden Einhaltung der Corona-Maßnahmen stattfinden, ist ein kurzfristiger Ausfall der einzelnen Veranstaltungen möglich. (nr)