Neuburg/Ehekirchen

19:30 Uhr

Wandercoaching um Ehekirchen: In Bewegung denkt der Mensch anders

Plus Werner Seeger aus Ehekirchen ist ein erfahrener Coach für Führungskräfte. Jetzt will er mit dem Wandercoaching eine neue Idee umsetzen. Warum er auf das Wandern gekommen ist und wen er ansprechen will.

Von Manfred Rinke

Werner Seeger versteht sich als Coach, als Begleiter, hat über 30 Jahre Erfahrung als Qualitätsmanager, baute vor 20 Jahren im Zuge eines Großauftrags von Thyssen-Krupp in Rumänien ein Schulungszentrum auf, das er auf einem großen Grundstück in Michelsberg bei Hermannstadt seitdem immer weiter entwickelt hat. Nun will er auch wandern gehen. Nicht in Rumänien, sondern um seinen Heimatort Ehekirchen herum. Wandern nicht deshalb, weil er grundsätzlich ein Faible dafür hat. Nein. In diesem Fall will er das Wandern zum Coachen nutzen.

