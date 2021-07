Neuburg

13:30 Uhr

Ein Engpass weniger: Familiennachsorge Elisa und KJF-Klinik Neuburg arbeiten zusammen

Der Nachsorgeverein Elisa hilft Familien in schweren Zeiten.

Plus Die Familiennachsorge ELISA in Neuburg gewährleistet durch einen Kooperationsvertrag mit den KJF-Kliniken eine medizinische Rund-um-die-Uhr-Unterstützung. Eine gute Nachricht für Familien mit schwerkranken Kindern.

Von Manfred Dittenhofer

Familien mit einem schwerkranken Kind brauchen besonders viel Unterstützung. Die gewährleistet in unserer Region der ELISA-Verein für Familiennachsorge. Allerdings plagte die Helferinnen große Personalnot bei der medizinischen Versorgung durch Ärzte. Eine Kooperation mit den KJF-Kliniken St. Elisabeth in Neuburg sorgt nun für Linderung. ELISA erhält faktisch eine halbe Assistenzarztstelle. Und da sich zwei Ärztinnen und ein Arzt diese Arbeitsleitung teilen, kann sie an sieben Tagen die Woche über 24 Stunden gewährleistet werden.

