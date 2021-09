Neuburg

vor 13 Min.

Ein Meinungsbild und 170 Geimpfte: "Neuburg leuchtet" war ein Erfolg

„Neuburg leuchtet“ fand an beiden Abenden gute Resonanz, hier in der Rosenstraße.

Plus Beide Abende von "Neuburg leuchtet" waren gut besucht und brachten interessante Nebeneffekte. Ein Regierungsbeamter schaute persönlich vorbei. Die Veranstaltung im Rückblick.

Von Winfried Rein

„Neuburg leuchtet“ war ein Erfolg. Mehrere tausend Besucher schauten am Freitag und Samstag in der Innenstadt vorbei, suchten Begegnungen, gingen zum Essen oder Einkaufen. „Es waren zwei gelungene Abende, der Aufwand hat sich gelohnt“, so die Bilanz von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

