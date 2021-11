Ein Monat Neuburger Campus: Das läuft gut, das fehlt noch

Plus Seit einem Monat ist Neuburg Hochschulstandort. Standortleiter Stefan Hoiczyk über den Start der neuen THI-Außenstelle, was gut läuft, und woran es auf dem Campus noch fehlt.

Seit mittlerweile einem Monat ist Neuburg Hochschulstandort. Nach Eröffnungsfeier und Einführungswoche läuft nun der normale Vorlesungsbetrieb. Doch wie schaut der aus? Standortleiter Stefan Hoiczyk spricht über den Start des neuen Campus auf dem ehemaligen Lassigny-Areal, was gut läuft, und woran es noch fehlt.