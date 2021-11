Ein einziger Besucher in zwei Wochen: Niemand will aktuell ins Neuburger Schloss

Plus Nach der langen Sanierungspause verirrt sich kaum jemand im Neuburger Schlossmuseum. Woran das liegt - und wie sich Stadtführer für die Teilnahme am Memes-Wettbewerb bedanken.

Nach einjähriger Sanierungspause ist das Neuburger Schlossmuseum seit zwei Wochen wieder geöffnet. Seitdem verlor sich nur ein einziger Besucher in der Weite des Ostflügels.