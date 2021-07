Ein ganz besonderer Jahrgang: Dorfhelferinnen in Neuburg feiern Abschluss

Plus Der Kurs der Dorfhelferinnen hatte wie alle Ausbildungsgänge im Raum Neuburg einige Klippen zu umschiffen. Vor Kurzem feierten neun Dorfhelferinnen ihren Abschluss.

Neun frisch gebackene Dorfhelferinnen nahmen ihre Urkunden und Zeugnisse kürzlich bei einem Festakt in der Stiftung St. Johannes im Marxheimer Ortsteil Schweinspoint in Empfang. Wie wichtig diese Ausbildung und die spätere Tätigkeit ist, zeigte die Anwesenheit vieler Ehrengäste aus dem Bereich der Landwirtschaft, allen voran Ministerialdirektor Hubert Bittlmayer.