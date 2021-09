Neuburg

18:00 Uhr

Ein halbes Jahr nach dem Start: Wie läuft das Handyparken in Neuburg?

Die klassischen Parkscheinautomaten wird es auch in Zukunft noch geben. Das Handy-Parken erweitert das Angebot in Neuburg. Über einen QR-Code, der an jedem Automaten angebracht ist, gelangt man direkt in den App-Store und kann die Parkster-App kostenlos herunterladen. Simone Herzner zeigt, wie es geht.

Plus Seit einem halben Jahr ist das Handyparken in der Neuburger Innenstadt möglich. Wie es die Autofahrer annehmen und an welchen Stellen es noch hakt.

Von Gloria Geißler-Brems

Simone Herzner hält die Münzsucherei vor dem Automaten für etwas antiquiert. Nach dem Parken ihres Opel Astra nimmt sie deswegen ihr Handy zur Hand, öffnet die Parkster-App, wählt Neuburg aus, klickt auf ihr eingespeichertes Kennzeichen und schon läuft die Uhr. Noch bevor die Autotüre ins Schloss gefallen ist, ist alles erledigt. Nun kann sie mit ihrem Wagen auf den kostenpflichtigen Stellplätzen stehenbleiben, solange sie möchte, muss nicht am Automaten Geld nachwerfen, wenn die Zeit abgelaufen ist und riskiert keinen Strafzettel, denn auch die Politesse sieht den Parkschein auf ihrem Endgerät in Echtzeit. Für die Neuburgerin haben die Parkautomaten ausgedient. Seit in Neuburg das Handyparken möglich ist, hat sie nie wieder einen Papier-Parkschein aus dem Automaten gezogen. Doch so aufgeschlossen wie die 37-Jährige sind noch nicht alle, die in Neuburgs Innenstadt ihr Fahrzeug abstellen.

