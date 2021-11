Neuburg

18:10 Uhr

Ein neuer Solarpark in Neuburg soll 190 Haushalte mit Strom versorgen

Plus Neben der bestehenden Photovoltaik-Anlage an den Bahngleisen nördlich vom Rödenhof entsteht eine weitere. Was für den dritten Solarpark in Neuburg geplant ist.

Von Andreas Zidar

Auf der Fläche zwischen Rödenhof und Matthias-Bauer-Straße, direkt neben den Bahngleisen, stehen die Photovoltaik-Module bereits in Reih und Glied. Dem dortigen „Solarpark Neuburg II“ wird sich direkt ein weiterer Solarpark anschließen, der dritte in Neuburg. Am Donnerstag trafen sich die Verantwortlichen zum symbolischen Spatenstich, am kommenden Montag sollen die Arbeiten für den „Solarpark Neuburg III“ starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

