Neuburg

vor 44 Min.

Ein neues Konzept für das Neuburger Volksfest

Plus Weniger Bierumsatz, weniger Besucher: Weil das Volksfest Jahr für Jahr ein Stück weit an Bedeutung verliert, schlägt der Marktausschuss einen neuen Weg vor, um das älteste Neuburger Fest in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.

Von Manfred Rinke

Der Trend ist unverkennbar. Jahr für Jahr verliert das Neuburger Volksfest ein Stück weit an Attraktivität. Es wird weniger Bier konsumiert und es kommen weniger Besucher auf das Gelände im Ostend. Der Marktausschuss hat deshalb in seiner Sitzung am Donnerstag einen Weg vorgeschlagen, wie das traditionsreichste und älteste Fest in der Stadt in eine erfolgreiche Zukunft geführt werden kann. Für das grobe Konzept gab die große Mehrheit der Ausschussmitglieder schon einmal grünes Licht. Bis Dezember sollen Details ausgearbeitet werden und der Gesamtstadtrat dann in seiner letzten Sitzung dieses Jahres darüber entscheiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen