Einblicke in ein Künstlerleben: Ute Patel-Mißfeldt eröffnet Ausstellung in Neuburg

Bürgermeister Johann Habermeyer gratulierte Ute Patel-Mißfeldt zur Eröffnung ihrer Ausstellung „Retrospektive eines langen Künstlerlebens“ in Neuburg.

Plus Ute Patel-Mißfeldt zeigt im Neuburger Rathausfletz einen bunten Querschnitt ihres Schaffens. Was die Ausstellung „Retrospektive eines langen Künstlerlebens“ zu bieten hat.

Von Elke Böcker

Die 14. Bayerische Infektionsschutzverordnung hat’s möglich gemacht: Erstmalig seit mehr als eineinhalb Jahren gab es wieder eine beinah normale Vernissage in der Städtischen Galerie im Rathausfletz. Bis zum 3. Oktober gibt die im vergangenen Jahr 80 Jahre alt gewordene „Mut zum Hut-Erfinderin“, Ute Patel-Mißfeldt, in dem wunderschönen Raum, wie sie dankbar bemerkte, Einblick in die Werke ihres langen Künstlerlebens. Die gut besuchte Ausstellungseröffnung wurde musikalisch umrahmt von Deborah Harrison – nur auf Sekt und Fingerfood hätte man wegen der Coronabestimmungen verzichten müssen, bedauerte Patel-Mißfeldt.

