vor 2 Min.

Neuburg: Einsparungen bei Sanierung der Hutzeldörre

Die Treppenstufen und das Geländer an der Hutzeldörre sind in schlechtem Zustand.

Plus Der Spielplatz am Graben bekommt neue Geräte, Treppen und Geländer neu angelegt. Doch einiges wurde auch gestrichen.

Von Gloria Geissler

Die Sanierung der Hutzeldörre ist ein Thema, das Neuburg schon seit einiger Zeit bewegt. Eine umfassende Instandsetzung soll den Grüngürtel zwischen der Burgwehr im Osten und dem Grabenspielplatz im Westen aufwerten, der zweifelsohne einer der idyllischsten Örtlichkeiten in ganz Neuburg ist. Die Neuburger aber auch Touristen schätzen den vom Volksmund „Hutzeldörre“ genannten Bereich als zentral gelegenen Ort der Erholung. Doch eine Rund-um-Sanierung kostete Geld. Geld, das Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und ein Großteil der Stadträte schon in normalen Jahren nur schweren Herzens ausgeben und im Corona-Jahr erst recht. Deswegen sollte Christoph Gastl vom städtischen Bauamt die Maßnahmen und Arbeiten noch einmal gründlich überarbeiten. Ziel: Die Kostenberechnung des Architekturbüros von über 750.000 Euro deutlich zu senken.

Gesagt – getan. Gastl strich den kompletten Neubau der Wege, Teile der Weg- sowie der Spielplatzbeleuchtung, die Einfassung der Wege mit einer Stahlschiene, neue Pflanz- und Saatflächen sowie nicht zwingend nötige Geländer. Einsparung: rund 200.000 Euro.

Sanierung der Neuburgerer Hutzeldörre bekommt Fördergelder

Bei der Baumpflege werden die Kronen gestutzt, beschädigte Bäume gefällt und Baumstümpfe ausgefräst. Die Wege bekommen eine neue wassergebundene Deckschicht, die alten Treppen und Geländer werden abgebrochen und neue angelegt. An die 16 neue Sitzbänke und zehn neue Mülleimer in einheitlichem Design werden aufgestellt. Und die Beleuchtung wird nur teilweise erneuert. Der Spielplatz am Graben bekommt neue befestigte Wege und der Zaun wird saniert. Außerdem bekommt der beliebte Spielplatz neue Geräte, neue Sitzbänke und Mülleimer.

Bei einem Fördersatz der Regierung von 60 Prozent ergeben sich Kosten für die Stadt in Höhe von 220.000 Euro. Eine Botschaft, die nicht nur Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gerne hört. Sein Fazit: „Wenn wir an der Hutzeldörre was machen, dann jetzt.“

Als Teil des umfangreichen Projekts wurde bereits eine Rampe im Stadtgraben gebaut, die nun fertiggestellt ist.

Lesen Sie dazu auch:

So sollen Neuburgs Spielplätze aufgewertet werden

So soll die Neuburger Hutzeldörre schöner werden

Obst und Kräuter für alle Neuburger

Themen folgen