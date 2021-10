Neuburg

Ende November geht’s los: Neuburger Wichtelhütte öffnet wieder

Plus Das lange Warten hat ein Ende: Nach coronabedingter Pause öffnen Rüdiger Mahlo und Kalle Grömmer ihren Kult-Glühweinstand heuer wieder. Wann der Startschuss fällt und worauf Betreiber und Besucher achten müssen.

Von Katrin Kretzmann

Sie hat absoluten Kultstatus, ist seit vielen Jahren eine feste Institution der Neuburger Weihnacht und das Rezept für den schon legendären Punsch bleibt noch immer ein streng gehütetes Geheimnis: die Wichtelhütte. Aufgrund der Corona-Pandemie haben die Betreiber Rüdiger Mahlo und Kalle Grömmer, wie so viele andere, ihren Stand im vergangenen Jahr nicht öffnen können. Ein kleiner Lichtblick war der To-go-Verkauf, aber es war nicht dasselbe. Heuer können alle Wichtel-Fans Glühwein, Sportler und Co. wieder in Gesellschaft genießen. Los gehen soll es am 25. November.

