Endlich wieder ein Flohmarkt am Neuburger Südpark

Nach langer Zwangspause finden am Neuburger Südpark wieder Flohmärkte statt. Welche Termine geplant sind.

Endlich wieder Flohmarkt: Nach einer langen Zwangspause beginnt am Sonntag, 11. Juli, am Neuburger Südpark sozusagen die neue Saison. Der erste Flohmarkt beginnt wie immer um sieben Uhr und umfasst den gesamten Parkplatz des Einkaufszentrums. Die Veranstaltung steht unter dem Zeichen des Infektionsschutzes.

Neuburg: Flohmarkt am Südpark findet wieder statt

Deshalb müssen Masken getragen werden und die Verkäufer sollen nach Möglichkeit Desinfektionsmittel mitbringen. Die Firma TOP - Wachdienst + Objektservice GmbH 2011 als Veranstalter bittet um Beachtung aller Auflagen. Geplant sind weitere Flohmärkte am Südpark am 8. August, 12. September, 3. und 17. Oktober sowie am 7. November. (nr)