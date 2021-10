"Ensemble del Arte" startet nach Corona-Pause - mit italienischer Sopranistin in Neuburg

Das "Ensemble del Arte" präsentiert sich bei seinem Debüt nach der pandemiebedingten Zwangspause mit italienischen Klängen. Was gilt für Besucherinnen und Besucher des Konzertes?

Ein Jahr lang waren Live-Konzerte wegen der Corona-Pandemie nicht gestattet. Nun kehrt das kulturelle Leben allmählich zurück – so auch das Ensemble del Arte, das am Samstag, 16. Oktober ab 20 Uhr im Kongregationssaal, in Neuburg italienische Klänge präsentiert. Zu Gast ist die international ausgezeichnete Sopranistin Keta Nino. Durch das Konzept um „3 G plus“ entfällt für Konzertbesucherinnen und -besucher auch die Maskenpflicht.

"Esemble del Arte" in Neuburg: Nach Willkommensgruß folgen Sopranistin Keta Nino und Puccini

Das Programm bietet einen kurzweiligen Willkommensgruß bekannter und weniger bekannter Stücke nach der langen Konzertpause. Es sind Werke von fast ausschließlich italienischen Komponisten der achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderte. Ottorino Respighis „Antiche Danze ed Arie“ steckt den Rahmen ab für die nachfolgenden stark neapolitanisch angehauchten Werke von Rossini (Tarantella Napoletana), Tosti (A Vuccella) und Giordani (Caro mi oben). Die Streicher heißen das Publikum mit Rossinis Sonate Nr. 3 für Streicher willkommen. Anschließend – zusammen mit Keta Nino als Sopran und Olivia Friemel-Hurley am Klavier – ertönt Puccinis „O mio babbino caro“ und eine Romanze von Rachmaninov. Es folgt der furiose ungarische Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms. Zum Schluss wird es wieder neapolitanisch mit dem Lied „Non ti scordar di me“ von Ernesto de Curtis. Übersetzt könnte das „Vergiss mich nicht“ ein Ruf des Ensembles in eigener Sache sein.

Karten für dieses Konzert sind per E-Mail an info@ensemble-del-arte.de oder telefonisch unter 08431 8972 erhältlich. Zudem gibt es Tickets vor Ort zu erwerben, am Samstag, 16. Oktober, ab 19 Uhr. Die Veranstaltung darf nur mit der sogenannten „3G plus“-Regel besucht werden. Das bedeutet, dass nur Besucherinnen und Besucher, die genesen oder nachweislich voll geimpft sind, das Konzert besuchen können, sowie Personen mit einem gültigen PCR-Testergebnis Schnelltests sind nicht erlaubt. Damit entfällt die Maskenpflicht beim Konzert. (nr)