Neuburg

vor 51 Min.

Entscheidung zum Standort der Neuburger Rad- und Fußgängerbrücke bleibt offen

Es ist einer der Knackpunkte beim Neuburger Radverkehr: Die Kreuzung Ingolstädter Straße/ Monheimer Straße. Um an der Elisenbrücke Entlastung zu bringen, soll eine Fahrrad- und Fußgängerbrücke in Neuburg gebaut werden. Doch was wäre der ideale Stadtort für eine solche Brücke?

Plus Aus der Sondersitzung des Neuburger Stadtrates ging kein Favorit für den Standort einer Rad- und Fußgängerbrücke über die Donau hervor. Die Fraktionen wollen zunächst intern beraten.

Von Anna Hecker

Es scheint wie die Quadratur des Kreises: Die Neuburger sind sich einig, dass eine Donaubrücke für Radfahrer und Fußgänger dringend gebaut werden müsste. Das sieht auch der Neuburger Stadtrat so. Doch an welchen Standort eine solche Brücke gebaut werden soll, scheint weder unter den Neuburgern und Neuburgerinnen noch im Gremium eine Mehrheit zu finden. In einer Sondersitzung des Stadtrates wurden nun vier Standorte genau beleuchtet und zudem die Ergebnisse einer Radfahrerbefragung auf der Elisenbrücke vorgestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen