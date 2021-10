Neuburg

Entwicklungshilfe der Maschinenringe in Senegal: Organisatoren in Neuburg ziehen erste Bilanz

Plus Der Bundesverband der Maschinenringe koordiniert in Senegal ein besonderes Hilfsprojekt für die Landwirtschaft. Wie er die Menschen vor Ort konkret unterstützt, wird bei einem Besuch in Neuburg deutlich.

Von Manfred Dittenhofer

Seit drei Jahren engagieren sich die Maschinenringe Deutschland im Senegal und etablierten dort ähnliche Hilfsstrukturen für Landwirte wie sie auch in Deutschland bestehen. Nun zogen die Organisatoren zusammen mit den Geschäftsführern vor Ort, die zu Besuch nach Neuburg kamen, eine erste Bilanz. Und die kann sich sehen lassen. Insgesamt wurden 21 lokale Maschinenringe in drei Regionen aufgebaut, mit rund 3000 Mitgliedern, von denen die Hälfte Frauen sind. Bis zum Jahresende sollen noch einmal 31 Maschinenringe dazukommen.

