Er war eine Institution in Neuburg: Manfred Schweller gestorben

Im Sport und in der Wirtschaft galt er als Institution in Neuburg: Jetzt ist Manfred Schweller mit 82 Jahren gestorben.

Im Sport und in der Wirtschaft galt er als Institution in Neuburg: Jetzt ist Manfred Schweller mit 82 Jahren nach einem kurzen Aufenthalt im Neuburger Krankenhaus durch einen Herzinfarkt gestorben. Er war beliebt und anerkannt in seiner Heimatstadt und pflegte einen umfangreichen Freundeskreis. Manfred Schweller gehörte zu den Aktiven der früheren Neuburger Skischule und spielte Fußball beim VfR Neuburg. Als Schiedsrichter war er eine Autorität auf dem Platz. „Er war ein Aushängeschild für unseren Verein“, sagt VfR-Vorsitzender Walter Egen.

Manfred Schweller aus Neuburg gestorben

Der Neuburger CSU hielt er über 40 Jahre lang als Mitglied die Treue. Beruflich führte er die Niederlassung der Firma Richard Schulz in Neuburg, danach gründete er 1988 mit zwei Kollegen die Tiefbaufirma BGS. Um Manfred Schweller trauern die Ehefrau, ein Sohn und zwei Töchter. Bestattung ist am Freitag, 2. Juli, um 12 Uhr im neuen Friedhof an der Grünauer Straße. (rew)