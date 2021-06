Erst Beatles, dann Blues: Diese Konzerte gibt's im Neuburger Birdland vor der Sommerpause

Das Birdland verabschiedet sich in die Sommerpause. Doch zuvor dürfen sich die Liebhaber des Musikstils noch auf zwei großartige Gigs im Neuburger Jazzkeller freuen.

Vor der Sommerpause bietet der Neuburger Jazzclub Birdland noch zwei bemerkenswerte Konzerte an. Den Freitagabend gestaltet das Trio Hülsmann-Wogram-Dell. Der amerikanische Gitarrist und Sänger James Blood Ulmer wird nach seinem Solokonzert am Samstag die Pforten in der Apothekergasse bis September schließen.

Virtuos am Piano: Julia Hülsmann tritt im Birdland in Neuburg auf

Den Auftakt im Jazzkeller machen am Freitag, 25. Juni, Pianistin Julia Hülsmann, Posaunist Nils Wogram und Vibrafonist Christopher Dell als drei der exponiertesten Vertreter der aktuellen deutschen Jazz-Generation. Ihr Programm „Come Together“ versteht sich als Reminiszenz an den Beatles-Hit, aber auch als Signal des gemeinsamen Musikerlebnisses. Die Musiker präsentieren eigene Interpretationen von „Yesterday“, „Eleanor Rigby“ oder „Can?t Buy Me Love“. Dabei setzt Christopher Dell höchst spannende Impulse mit seinem perkussiven und schwebenden Vibrafon, das sich wunderbar mit dem Klavier mischt, während Nils Wogram in diesem Gespann mit seiner Spielweise als Stimme und Stichwortgeber fungiert. Eine grandiose Kombination von Instrumenten und starken Persönlichkeiten, die nun auch in Neuburg ein auf neue Art und Weise begreifbares Beatles-Programm präsentieren.

Ist am Samstag im Birdland zu sehen: der großartige Gitarrist und Sänger James Blood Ulmer. Foto: Julia Wesely

Der Gitarrist und Sänger James Blood Ulmer gestaltet im Birdland das letzte Konzert am Samstag, 26. Juni, vor der Sommerpause. Wer seinen Auftritt im November 2016 beim 6. Birdland Radio Jazz Festival noch in Erinnerung hat, wird sich sein aktuelles Konzert nicht entgehen lassen. Von vielen als Avantgarde-Gitarrist bezeichnet, ist er tatsächlich ein authentischer Bluesgitarrist, der sich auf das gesamte Spektrum der afroamerikanischen Musik stützt, von Free Jazz, Soul, Bebop, Avantgarde und Rock. Er ist außerdem ein atemberaubender Bariton-Vokalstylist, dessen Texte in und über seine Musik schneiden. Er begann seine Karriere mit Funkbands in Pittsburgh mit Stationen in Ohio und Detroit, bevor er 1971 in New York City ankam.

1973 nahm James mit Rashied Ali auf und begann im selben Jahr mit Ornette Coleman zu arbeiten. Diese musikalischen Konzepte prägen Ulmers Musik danach. In den 1980er Jahren machte er drei Platten für Columbia mit Künstlern wie David Murray, Amin Ali und Ronald Shannon Jackson. „Blood“ befasste sich intensiv mit der Untersuchung des Blues im Laufe des Jahrhunderts. Zuerst nahm er „Memphis Blood: The Sun Sessions“ auf. Diese Platte wurde 2001 für die Grammy Awards nominiert. 2003 veröffentlichte er „No Escape From the Blues“, 2005 kam „Blood Birthright“ auf dem Hyena-Label, mit Abstand seine intimste Aufnahme. Seine Soloaufnahme enthält zehn Originale und zwei Cover des klassischen Repertoires und bringt die Blues-Reise von „Blood’s“ auf ein völlig neues Niveau. (nr)

Die Sitzplätze für beide Konzerte sind bereits ausverkauft. Für Stehplätze ist keine Reservierung erforderlich. Tickets hierfür gibt es ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.