Erster Kinderfilm für Neuburg: Jetzt feiert "Zauberer Schnitzel" im Kinopalast Premiere

Plus Der Egerer-Film um "Zauberer Schnitzel" kommt beim Publikum bestens an. Neuburgs Oberbürgermeister sagt „absolut empfehlenswert“. Unterdessen denken die Macher bereits über eine Fortsetzung nach.

Der Zauberer hing erst einmal drei Stunden auf der Autobahn fest. Aber er schaffte es noch rechtzeitig zur Premiere seines Films im Neuburger Kinopalast. Schließlich ist „Zauberer Schnitzel und die Sauerkrautverschwörung“ die erste große Produktion, die von Neuburgern und mit Neuburgern gemacht worden ist.