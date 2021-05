Erstes Stück nach Corona-Pause: Neuburger Stadttheater öffnet wieder

Das Fritz Rémond Theater Frankfurt zeigt das Stück „Spatz & Engel“ um die Beziehung der beiden Sängerinnen Marlene Dietrich und Edith Piaf. Allerdings sind die Sitzplätze im Neuburger Stadttheater begrenzt.

Nach langer coronabedingter Zwangspause hebt sich in der kommenden Wochewieder der Vorhang im Neuburger Stadttheater. Am Dienstag, 25. und Mittwoch, 26. Mai zeigt das Fritz Rémond Theater Frankfurt das Stück „Spatz & Engel“, ein Musiktheater von Daniel Große Boymann und Thomas Kahry. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr und sind aufgrund staatlicher Vorgaben pro Vorstellung auf 60 Besucher limitiert, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Erstes Stück im Stadttheater Neuburg nach Corona-Pause: "Spatz & Engel"

„Spatz und Engel“ handelt von der Beziehung zwischen den beiden brillanten Sängerinnen Marlene Dietrich und Edith Piaf. Die beiden empfanden künstlerische Bewunderung füreinander und hatten auch eine Liebesaffäre. Das Stück spielt im Amerika der 1940er Jahre. Dort versuchte Edith Piaf nach dem Krieg Fuß zu fassen, sieht sich jedoch mit Misserfolgen konfrontiert. Plötzlich tritt Marlene Dietrich in ihr Leben. Die Anziehungskraft zwischen den Künstlerinnen ist groß, sie erleben gemeinsame Jahre mit Höhen und Tiefen.

In „Spatz & Engel“ erlebt das Publikum tragische, rührende aber auch komische Momente im Leben der beiden großen Künstlerinnen begleitet von ihren berühmten Chansons. Die Stadt weist darauf hin, dass für den Theaterbesuch ein gültiger Corona-Test, Impfnachweis oder Nachweis, dass eine Covid-19 Erkrankung in den letzten sechs Monaten vorlag, vorgezeigt werden muss. (nr)

Informationen zu den Abläufen sowie Karten für die Vorstellung gibt es unter Telefon 55-231 oder per Mail c.flossmann@neuburg-donau.de.

