Neuburg

06:56 Uhr

Erstmals nach 17 Jahren: Kosten für Friedhofspflege in Neuburg steigen

Die Kosten für die Friedhofspflege in Neuburg wird ein wenig erhöht.

Plus Der Finanzausschuss in Neuburg hat sich mit Friedhofsunterhaltungsgebühren beschäftigt: Die sollen zum ersten Mal nach ihrer Einführung in der Stadt angepasst werden.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühren sollen erhöht werden. Das hat der Neuburger Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig dem Stadtrat empfohlen. Gleichzeitung soll die Gebührensatzung diesbezüglich geändert werden.

