Neuburg

vor 33 Min.

„Es ist brutal“: Wie die Baubranche auch im Raum Neuburg verrückt spielt

Plus Die Baubranche erlebt einen historischen Materialmangel, die Preise explodieren. Wie Betroffene im Raum Neuburg damit umgehen und worauf sich "Häuslebauer" einstellen müssen.

Von Andreas Schopf

Ein Neubau mit viel Holz? „Damals war das die richtige Entscheidung“, sagt Bernhard Gmehling. Mit „damals“ meint der Neuburger Oberbürgermeister die Zeit, in der man die neue Kita an der Heinrichsheimstraße geplant hatte. Das war vor einigen Jahren. Seit dem Jahreswechsel steht die Kita, vor Kurzem fand dort eine kleine, offizielle Eröffnungsfeier statt. Auf der lobt Gmehling das Gebäude, das modern und zum Wohlfühlen sei. „Ich weiß aber nicht, ob wir das heute noch einmal so bauen würden“, sagt er und spricht die Entwicklung der Holzpreise an. Die sei momentan „irre“, so das Neuburger Stadtoberhaupt. Und nicht nur beim Holz spielt die Baubranche derzeit verrückt, was Betroffene im Raum Neuburg zu spüren bekommen.

