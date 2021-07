„Extrem geringe Frequenz“: Stadtbus Neuburg fährt künftig nicht mehr in die Obere Altstadt

Plus Die Linie 4 des Neuburger Stadtbusses fährt bald direkt auf den Donauwörther Berg. Was das für die Bewohnerinnen und Bewohner der Oberen Altstadt bedeutet.

Schlechte Nachricht für Stadtbusfahrer aus der Oberen Altstadt: Die Stadtwerke wollen das historische Viertel „abhängen“ und den Bus nicht mehr über das Kopfsteinpflaster schicken. Die Stadträte im Werkausschuss haben diese Änderung der Linie 4 zum 1. September mit vier Gegenstimmen beschlossen.