Neuburg

18:00 Uhr

Eybstraße in Neuburg ist sozial „entmietet“ worden

Plus Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Neuburg strebt 60 neue Einheiten für 15 Millionen Euro an. Nahezu alle Mieter haben gute Ersatzwohnungen gefunden. Ein Blick in die Eybstraße in Neuburg.

Von Winfried Rein

Für den langen „Fliegerblock“ in der Eybstraße haben Stadt und GeWo jetzt einen konkreten Plan. Der Bau aus dem Jahr 1934 soll ab Sommer 2022 abgerissen werden, dann folgt sukzessive ein Neubau mit Parterre und zwei Obergeschossen. Das Münchener Architekturbüro Mader & Gandyk übernimmt die Planung.

