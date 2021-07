Neuburg

FOS/BOS Neuburg: Absolventen feiern ihren Abschluss

Plus Die Absolventen der FOS/BOS Neuburg erhalten ihre Zeugnisse unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein.

Von Manfred Dittenhofer

Wie soll man einen Abiturientenjahrgang verabschieden, der das Abschlussjahr mit zwei Lockdowns und hauptsächlich im Online-Unterricht oder hinter der Maske verbracht hat? Am besten mit viel Musik und bei strahlendem Wetter. Und genau so hat auf dem Gelände der FOS/BOS Neuburg am Freitagnachmittag und am Freitagabend die Verabschiedung der Absolventinnen und Absolventen in zwei Schichten stattgefunden. Die Eltern und Begleiter konnten an einem der wichtigsten Weichenstellungstage der Schulabgänger mit dabei sein. Dazu passend lautete das Motto des Abschlusstages „Finde Deinen eigenen Weg“.

