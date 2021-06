Neuburg

FOS und BOS in Neuburg starten ins Abitur

260 Absolventen der Neuburger Berufs- und Fachoberschule schreiben jetzt ihre Prüfungen, hier in der FOS-Turnhalle.

Plus Endspurt für 260 Absolventen der Fachoberschule Neuburg. Die Einrichtung boomt. Auch für das kommende Schuljahr meldet die FOS/BOS Neuburg "volles Haus".

Von Winfried Rein

Für 29.000 Absolventen der Berufs- und Fachoberschulen in Bayern begannen am Donnerstag die schriftlichen Prüfungen. In der Neuburger FOS brüteten 260 Jugendliche über Epik oder Erörterungen zu aktuellen Themen.

