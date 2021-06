Familienplanungsfonds für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beschlossen

Der Gesundheits- und Sozialausschuss spricht sich für einen Familienplanungsfonds im Landkreis-Schrobenhausen aus. Wer dadurch einen Zuschuss für Verhütungsmittel bekommen kann.

Familienplanung ist ein Menschenrecht – dieser Beschluss gilt in Deutschland seit 1994. Doch gerade beim Thema Verhütung stoßen viele Menschen an ihre finanziellen Grenzen, immerhin sind die meisten Kosten vom Nutzer selbst zu tragen. Damit auch einkommensschwache Landkreisbürger aus Neuburg-Schrobenhausen ihr Recht auf die Familienplanung wahrnehmen können, soll nun ein Familienplanungsfonds eingeführt werden. Das beschloss der Gesundheits- und Sozialausschuss in der Sitzung am Donnerstagnachmittag.

In der Region ist diese Idee nicht neu, auch in Pfaffenhofen und seit dem Frühjahr in Ingolstadt wurden solche Fonds beschlossen, um einkommensschwachen Bürgern Verhütung uneingeschränkt möglich zu machen. Das vorrangige Ziel sei dabei, Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern, wie Johanna Ehm von der Schwangerenberatung Neuburg in ihrem Vortrag vor dem Ausschuss betonte. „Es ist ein wichtiger Beitrag zum Thema Chancengleichheit“.

Verhütung muss auch für Geringverdiener jederzeit möglich sein

Man könne klar beobachten: In sozial schwächeren Schichten kommt es viel häufiger zu ungewollten Schwangerschaften. Dies sei laut Ehm wenig verwunderlich, immerhin wird bei Frauen ab einem Alter von 22 Jahren beispielsweise die Pille nicht mehr von der Krankenkasse gezahlt.

Auch andere Verhütungsmittel kommen für Menschen mit niedrigen Löhnen oft finanziell nicht in Frage. Je nach Spirale fallen Kosten zwischen rund 200 und 400 Euro an, Geld, das bei Sozialhilfeempfängern oder Arbeitslosen, aber auch bei Alleinerziehenden oder Auszubildenden oft nicht zur Verfügung steht.

Der Familienplanungsfonds für Neuburg-Schrobenhausen umfasst 8000 Euro

Für genau diese Personengruppe steht nur das Geld aus dem Familienplanungsfonds zur Verfügung. Konkret bedeutet dies, dass Bedürftige eine finanzielle Unterstützung für Verhütungsmittel beantragen können. In Zusammenarbeit mit Gynäkologen, der Schwangerenberatungsstelle, Koki und SKF sowie der Gleichstellungsstelle soll entschieden werden, wem ein solcher Zuschuss zukommen kann.

Insgesamt beträgt die Höhe des Fonds 8000 Euro, mit dem Geld können die Hormonspirale, die Kupferspirale, ein Hormonimplantat oder die 3-Monatsspitze finanziert werden. Die Pille wurde nicht zur Förderung zugelassen, da sie nicht an den Antragsteller gebunden ist. „Wir fürchten, dass die Pille weiterverkauft werden könnte oder gar nicht erst bei der betroffenen Person ankommt“, erklärt Ehm die Entscheidung.

Auch Vasektomien und Sterilisationen können durch den Fonds finanziert werden

Zusätzlich zu den Verhütungsmitteln kann auch eine Sterilisation beziehungsweise eine Vasektomie von den Fonds-Geldern beglichen werden. Bei der Schwangerenberatung suchen laut Ehm zunehmend Eltern Rat, die bereits Kinder haben, aber auf Grund niedriger Löhne mit einem weiteren Kind ihr Leben nicht mehr finanzieren könnten. „Oft vermutet man junge Frauen als Hauptzielgruppe, wir haben jedoch mehr Anträge von Familien.“

Die Gremiumsmitglieder zeigten sich mit großer Mehrheit von der Notwendigkeit des Fonds überzeugt. Der Betrag von 8000 Euro orientiert sich an bereits bestehenden Fonds aus Landkreisen mit ähnlicher Bevölkerungszahl. Sollte in Neuburg jedoch nach Beginn des Projekts ein besonders hoher Bedarf an Unterstützungen festgestellt werden, könne der Fondsrahmen in Zukunft noch angepasst werden.

Lesen Sie auch: