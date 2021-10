Neuburg

17:30 Uhr

Fast 1200 Teilnehmende: Bürgerbefragung bei „Neuburg leuchtet“ ein Erfolg

Plus Knapp 1200 Personen nahmen an der Umfrage zur Umgestaltung der Neuburger Innenstadt teil. Wie es nun weitergeht und was mit den Ergebnissen passiert.

Von Manfred Rinke

Bernhard Mahler spricht von einer „stolzen Zahl“: Exakt 1182 Personen haben sich an der Bürgerbefragung der Stadt Neuburg beteiligt, die am Wochenende, als „Neuburg leuchtet(e)“ gestartet worden war. Online konnte man noch bis vergangenen Sonntag, 3. Oktober, die Kreuzchen setzen, was insgesamt 788 Bürgerinnen und Bürger nutzten. Zügig soll es nun mit der Auswertung weitergehen, ob und wenn ja wie die Innenstadt in den drei Straßenzügen Schmid-, Färber- und Rosenstraße ihr Gesicht positiv verändern sollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen