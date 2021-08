Fast 900.000 Euro Förderung für Neuburger Innenstadt: Was passiert damit?

Plus Zwei Zuschüsse aus der Städtebauförderung über insgesamt fast 900.000 Euro fließen nach Neuburg. Wie das Geld vor Ort investiert wird.

Fast 900.000 Euro – so viel Fördergeld wurde Neuburg innerhalb kurzer Zeit zugewiesen. Im Juli kam die Zusage über 536.000 Euro aus dem Sonderfonds „Innenstädte beleben“ des Freistaats Bayern, um die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Innenstädte zu bekämpfen. Jetzt erhält Neuburg eine weitere Finanzspritze: 330.000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“. Es ist der zweite Zuschuss aus der Städtebauförderung innerhalb weniger Wochen. Die entscheidende Frage: Was passiert nun mit diesen Geldern?