Neuburg

vor 39 Min.

Fehlalarm im Neuburger Edeka

Einen Einsatz der Neuburger Feuerwehr hat am Mittwochvormittag ein falscher Alarm in der Edeka-Filiale an der Ingolstädter Straße ausgelöst.

Für einigen Wirbel hat am Mittwochvormittag ein Fehlalarm in der Edeka-Filiale in der Ingolstädter Straße in Neuburg gesorgt. Der Alarm wurde gegen 10.45 Uhr durch Umbauarbeiten im Supermarkt fälschlicherweise ausgelöst. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen an. Vor Ort stellte sich dann aber schnell heraus, dass es sich um falschen Alarm handelte. (nr)

