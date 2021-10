Neuburg

vor 44 Min.

"Fehlplanung" an der neuen PWS in Neuburg: Haltestelle muss umgebaut werden

Zur neuen Paul-Winter-Realschule in Neuburg gehört eine Bushaltestelle mit Wendekreis. Doch offenbar gab es Fehler in der Planung. Bislang können Busse die Haltestelle nicht nutzen.

Plus Die Haltestelle an der neuen Paul-Winter-Schule in Neuburg wurde offenbar falsch geplant. Busse lassen die Kinder aktuell am Sehensander Weg raus – ein Risiko. Der Landkreis will nachsteuern.

Von Andreas Schopf

Gerne will über dieses Thema niemand sprechen. Es sei „schwierig“ und „heikel“, „ein heißes Eisen“, ist in Gesprächen zu hören. Es geht um ein Vorzeigeprojekt des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen. Der hat knapp 50 Millionen Euro investiert in den Neubau der Paul-Winter-Realschule (PWS) am Kreuter Weg, der zum Start dieses Schuljahrs eingeweiht wurde (lesen Sie hier mehr dazu). Das Areal beinhaltet eine Haltestelle für den Schulbus, inklusive Wendeschleife. Doch die Anlage wurde offenbar falsch geplant – und muss nun umgebaut werden.

