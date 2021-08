Neuburg

vor 31 Min.

Feier in leer stehendem Haus an Neuburger Bahnlinie: Polizei sucht Zeugen

In einem leer stehenden Haus hat es am Samstag in Neuburg gebrannt.

Am Samstag hat es in einem leer stehenden Gebäude an der Neuburger Bahnlinie gebrannt. Eine unbekannte Person hatte das Feuer gelegt, berichtet die Polizei.

In einem leerstehenden Haus an der Bahnlinie in Neuburg hat eine unbekannte Person ein Feuer entzündet. Wie die Polizei mitteilt, ist die dazu verwendete Substanz noch unbekannt. Polizei Neuburg meldet: Feuer in leer stehendem Gebäude gelegt Das Feuer erlosch, bevor es auf weitere brennbare Teile übergehen konnte. Durch die Rauchentwicklung wurde ein Zeuge aufmerksam, welcher die Feuerwehr verständigte, heißt es weiter. Schaden ist nicht entstanden. Zeugenhinweise werden bei der Polizei Neuburg unter 08431/6711-0 erbeten. (nr)

