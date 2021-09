Neuburg

18:26 Uhr

Fein dosierte Energie mit dem Pablo Held Trio und Nelson Veras im Birdland in Neuburg

Schmieg sich förmlich in den kunstvoll verschlungenen Tanz des Trios: der brasilianische Gitarrist Nelson Veras,

Plus Das Pablo Held Trio und Nelson Veras zeigen im Birdland in Neuburg einen Tanz der Elementarteilchen. Wobei sich der brasilianische Gitarrist förmlich in das Zusammenspiel einfügt.

Von Tobias Böcker

Pianist Pablo Held, Bassist Robert Landfermann und Schlagzeuger Jonas Burgwinkel gelten als eines der wichtigsten Pianotrios der aktuellen europäischen Jazzszene. Bei ihrem gemeinsamen Konzert mit dem Gitarristen Nelson Veras im Neuburger Birdland zeigte sich eindrucksvoll, warum das so ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .