Feindbild Polizei: Jugendliche haben keinen Respekt mehr

Neuburgs PI-Leiter Norbert Bachmaier sieht zunehmend Probleme mit Jugendgruppen.

Der Landkreis will sich am ESF-Projekt „Brücken in die Eigenständigkeit“ beteiligen. Es enthält über das Programm „Jugend stärken im Quartier“ weitere Angebote der Jugendförderung. Der Einsatz der Streetworker in Neuburg und Schrobenhausen bleibe davon unberührt, hieß es im Jugendhilfeausschuss.

CSU-Kreisrat Reinhardt Reißner berichtete von verunsicherten Jugendlichen in seinem Stadtteil Feldkirchen, die zu wenig sinnvolle Alternativen in der Freizeitbeschäftigung gefunden hätten. Neuburgs Polizeichef Norbert Bachmaier formulierte die Problematik anders: Die Beschwerden über das Verhalten junger Leute im öffentlichen Raum hätten massiv zugenommen. Leider träfen viele Beschwerden zu, manche Jugendgruppen lärmten herum und ließen „Müll ohne Ende zurück“.

Der Polizeioberrat sieht ein gesellschaftliches Problem, wenn Jugendliche, oftmals alkoholisiert, keine Hinweise mehr annähmen und Gespräche ablehnten. „Die Polizei ist regelrecht ihr Feindbild geworden“, so die Beobachtung von Norbert Bachmaier, „wir bekommen kaum mehr Zugang zu den Jugendlichen.“ Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses quittierten die Ausführungen des Polizeichefs mit lautem Beifall. (rew)