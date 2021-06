Feines Brot: Auszeichnung für Bäckerei Kaltenstadler

Schon zum zweiten Mal bekommen Sonja und Ernst Kaltenstadler aus Neuburg für die gleichbleibend gute Qualität ihrer Brote den Staatsehrenpreis.

Schon zum zweiten Mal wird die Bäckerei Kaltenstadler mit dem Staatsehrenpreis für das Bayerische Bäckerhandwerk ausgezeichnet. Am kommenden Montag wird Staatsministerin Michaela Kaniber die Auszeichnung an Sonja und Ernst Kaltenstadler in der Allerheiligen Hofkirche der Münchner Residenz überreichen. Insgesamt wurden 20 Bäckerbetriebe in Bayern ausgezeichnet, darunter auch die Backstube Wünsche, die ihren Sitz in Gaimersheim hat.

Schon 2017 hatten die Kaltenstadlers den Ehrenpreis erhalten. Grundlage dafür sind die konstant guten Ergebnisse der Bäcker bei den jährlichen Brotprüfungen. Da geht es neben der Optik und dem Geschmack auch darum, ob sich das Brot gut kauen und bestreichen lässt. Zu den als „sehr gut“ bewerteten Broten gehören bei der Bäckerei Kaltenstadler etwa das Gutsherren-, das Vollkorn- oder das Roggenbrot. Werden dieselben Brote über mehrere Jahre hinweg immer wieder gleich gut bewertet, gibt es dafür den Staatsehrenpreis.

Die Auszeichnung für das Jahr 2020 kann coronabedingt erst jetzt stattfinden. Das hat der Freude über die Auszeichnung bei den Kaltenstadlers aber keinen Abbruch getan: „Wir freuen uns total.“