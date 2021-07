Aufruf eines Heimathistorikers: Feldkirchener Flurdenkmal gibt Rätsel auf

Reinhardt Reißner erarbeitet eine Ortschronik von Feldkirchen. Um diese zu vervollständigen, braucht er noch eine Antwort. Jetzt startet er einen Aufruf.

Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeitet Reinhardt Reißner an einer Ortschronik von Feldkirchen. Für das Projekt hat der 74-Jährige mit zahlreichen Anwohnern gesprochen, Fotos gesichert und Archive durchstöbert. Doch eine Frage konnte der Heimatforscher bislang nicht beantworten und startet nun einen Aufruf, um die Chronik beenden zu können: „Südlich von Feldkirchen direkt an der Kurve, die zum sogenannten Bachweiher führt, stehen weit sichtbar zwei große Lindenbäume. Dazwischen findet man ein im Jahr 1922 postiertes Flurdenkmal, über das leider von keiner Seite Auskunft zu bekommen ist“, sagt Reißner. Weder im Staatsarchiv in Augsburg noch im Neuburger Stadtarchiv bekam Reißner die Information, weshalb das schwere Denkmal im Jahr 1922 dort aufgestellt wurde.

Ortschronik von Feldkirchen: Eine Frage ist noch offen

Die Befragung älterer Feldkirchner führte laut Reißner dazu, Folgendes zu erfahren: Dass das schwere Denkmal damals von einer jungen Bauerstochter mit dem Ochsengespann vom Neuburger Güterbahnhof abgeholt wurde, um es an den dafür vorgesehenen Platz an den Bachweiher zu transportieren. Eine Feldkirchnerin, Jahrgang 1934, erzählte Reißner zudem, dass sie ihren Vater mal nach dem großen Stein gefragt habe und er geantwortet habe: „Da ist was Schlimmes passiert!“

Wer etwas über die Entstehungsgeschichte des Denkmals weiß, kann sich telefonisch unter (08431) 605200 oder per Mail an info@reissner-band.de bei Reinhardt Reißner melden. (nr)