Neuburg-Feldkirchen

Neuburg: Feldkirchener erinnern an 265 Jahre Wendelinskapelle

Plus Vor 265 Jahren bekam das „Dorf ohne Kirche“ eine Kapelle. In den darauffolgenden Jahrhunderten spielte sie eine wichtige Rolle für die Gemeinde. Bei einer Andacht haben die Feldkirchner nun daran erinnert.

Von Michael Kienastl

Lange wurde die Glocke der Wendelinskapelle nicht mehr geläutet als Reinhard Reißner am Mittwochabend eintritt und kräftig an der Leine zieht. Am 5. November 2004 fand hier in Feldkirchen die letzte Messe statt, geleitet von Vitus Wengert. Das Interesse war jedoch gering, nur eine Handvoll Gläubiger waren gekommen. Deshalb entschied sich der damalige Stadtpfarrer gemeinsam mit der Familie Appel, auf deren Grund die Kapelle steht, vorerst gegen weitere Messen. Nun fand nach fast 17 Jahren wieder eine Andacht statt, anlässlich des 265. Jahrestages.

