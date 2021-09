Feuer in Neuburg: Gartenhütte im Schleifmühlweg brennt ab

Am Mittwochabend ist im Neuburger Schleifmühlweg eine Gartenhütte abgebrannt. Es entstand Schaden in knapp fünfstelliger Höhe.

Fast vollständig abgebrannt ist am Mittwoch gegen 18.50 Uhr eine Hütte in einem Schrebergarten im Neuburger Schleifmühlweg. Die Besitzer heizten nach Angaben der Polizei mit Kohle einen Pizzaofen an und entsorgten später die dazu verwendete Kohle neben dem Ofen auf einem Haufen mit Gras und Ästen.

Obwohl sie die heiße Kohle mit Wasser ablöschten, blieb offensichtlich noch Glut übrig, welche augenscheinlich brandursächlich war. An der Gartenhütte entstand Sachschaden in knapp fünfstelliger Höhe. Personen wurden nicht verletzt, weitere Schrebergarten-Parzellen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Neuburg gelöscht. (nr)