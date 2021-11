Feueralarm: Neuburger Feuerwehr rückt zum St. Augustin-Heim aus

Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg rückte am Donnerstagnachmittag zum St.-Augustin-Heim aus. Doch es handelte sich um einen Fehlalarm.

Ein Feueralarm im Alten- und Pflegeheim St. Augustin hat am Donnerstagnachmittag zu einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg geführt. Nach Angaben von Kommandant Markus Rieß löste gegen 14 Uhr die Brandmeldeanlage in der Einrichtung aus. Die Feuerwehr rückte mit 16 Personen an.

Neuburg: Feueralarm im Heim St. Augustin

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelt. Hintergrund sind laut Rieß Bauarbeiten vor Ort, die Staub aufgewirbelt hatten. Eine Bewohnerin habe aus Versehen eine Tür zum Arbeitsbereich geöffnet, sodass der Staub herausziehen konnte und die Brandmeldeanlage auslöste. (ands)