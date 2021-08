Feueralarm ausgelöst: Einsatzkräfte rücken zu Verallia in Neuburg aus

Beim Glashersteller Verallia in Neuburg wurde am Dienstagmorgen der Feueralarm ausgelöst. Doch die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abziehen.

Am Dienstagmorgen, gegen etwa 7.20 Uhr, wurde beim Glashersteller Verallia im Neuburger Industriegebiet an der Grünauer Straße die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Freiwillige Feuerwehr Neuburg rückte mit einem Löschzug an, auch die Feuerwehr Heinrichsheim schickte ein Fahrzeug. Etwa 25 Kräfte waren im Einsatz, berichtet Markus Rieß, Kommandant der Neuburger Feuerwehr. Dazu kamen Polizei und Rettungsdienst.

Feueralarm bei Verallia in Neuburg: Es war nur ein Fehlalarm

Vor Ort wurden sie durch Kräfte der Betriebsfeuerwehr in Empfang genommen. Schnell stellte sich heraus: Es handelt sich um einen Fehlalarm. Man vermute, dass ein Lkw-Fahrer ein Tor öffnen wollte, und dabei versehentlich den Druckknopf für den Feueralarm betätigte, so Rieß. (ands)