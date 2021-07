Neuburg

14:06 Uhr

Fiktives Tagebuch: FOS/BOS Neuburg wird für Geschichtsprojekt geehrt

Der erfundene Adi Meier hat in Feldkirchen gelebt, als der Zweite Weltkrieg 1945 zu Ende ging.

Plus Die Klasse 11Ta der FOS Neuburg überzeugt mit einem Geschichtsprojekt und wird in München von Kultusminister Piazolo für ihre Arbeit um das Leben von „Adi Meier“ geehrt.

Von Annemarie Meilinger

„Sonntag, 22. März 1945 – heute ist auf unserem Hof ein Schwein geschlachtet worden. Das hat alles heimlich passieren müssen…..“, so schreibt es der Meier Adi in sein neues Tagebuch. Und später hat er für seinen kriegsversehrten Flieger-Opa ein paar Würste zum Fliegerhorst bringen sollen und gerät dabei in die Kämpfe um den Flugplatz.

