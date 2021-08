Neuburg

Finale der Neuburger Kulturtage: Salonorchester Cassablanka heizt bei trübem Wetter ein

Plus Dem Wetter zum Trotz: Zum Finale der Neuburger Kulturtage heizt das Salonorchester Cassablanka dem Publikum ein. Die Beteiligten sind sich einig: „Endlich läuft kulturell wieder was in Neuburg!“

Von Brigitte Clemens

Kultur kennt kein schlechtes Wetter! Der fünfte Abend der ersten Neuburger Kulturtage gelang, weil alles stimmte: Das Publikum war entsprechend warm angezogen, auf Regen vorbereitet. Veranstalter Robert Komarek hatte für Überdachung durch Schirme gesorgt. Das Orchester war auf der Bühne nicht nur perfekt ins Licht gesetzt und mit einem Dach geschützt, sondern auch nach einer – coronabedingt – zweijährigen Spielpause bestens motiviert, live zu musizieren. Kerstin Schulz, Moderatorin eines jeden Events, kündigte das Orchester als das „bestangezogenste, vielfältigste und hundertprozentig sichere“ der Kulturtage an, wobei sie auf Bandleaders Alexander Großnicks Beruf anspielte.

